مرض فتاك يقضي على أبناء أسرة أردنية



أعلنت أسرة مقيم أردني بمكة المكرمة، مساء أمس، وفاة ابنتهم الثالثة البالغة من العمر 37 عامًا، جراء مرض فتاك أصاب أبناءهم وبناتهم منذ ولادتهم، وكان قد غَيّب ابنتين منهم عن الحياة قبل سنوات؛ فيما لا يزال ابنهم (22 عامًا) يعاني المرض حتى اللحظة.

ووفقا لصحيفة سبق فقد توفيت الفتاة بعد معاناة مع المرض الفتاك لتلحق بشقيقتيها اللتين توفيتا من ذات المرض قبل سنوات.

وبحسب التقارير الطبية؛ فإن المرض الذي أصاب أبناء المقيم "تيسير أحمد"، أردني الجنسية، الذي يسكن حي البحيرات بمكة المكرمة؛ عبارة عن لين في العظام وضعف في النمو وعدم نمو الأطراف بشكل طبيعي، إلى جانب تشوه في القفص الصدري وكسور في الأطراف، في ظل حاجتهم للأكسجين على مدار الساعة.

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