أول رد مصري على الملياردير إيلون ماسك بعد تغريدته عن الأهرامات

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة مقابر بناة الأهرامات، واستكشاف الكتابات التي كشفت طريقة بنائها.

وقالت الوزيرة في تغريدة ردا على مزاعم الملياردير الأمريكي، بأن الأهرامات المصرية بنتها كائنات من خارج الأرض: "أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك & Space X لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك، نحن في انتظارك"، وفقا لروسيا اليوم.

وغرد المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا إن الأهرامات المصرية بنتها كائنات فضائية جاءت من أكوان أخرى.

بدوره أكد مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف محيي، أن الأهرامات بنيت بيد المصريين، مشيرا إلى وجود إثبات علمي قاطع في ذلك الأمر، وهو اكتشاف مقابر عمال وبنات الأهرامات عام 1990 برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وأوضح في تصريح لـ"صدى البلد"، أن بناء الفضائيين للأهرامات موجود فقط في أفلام الخيال العلمي الأمريكي، مؤكدا أن "الحفائر المكتشفة في مستويات الأهرامات بها ما يؤكد بناء الأهرامات بيد مصريين".

وقال إن المستوى العلوي "يحتوي على حفائر الفنانين والنحاتين، فيما يحتوي السفلي العمال من بناة الأهرامات".

وأضاف مدير منطقة الأهرامات أنه تم اكتشاف مقبرة طبيب العمال وبعض المصابين بكسور، مشيرا إلى أن جميع الحفائر والاكتشافات الأثرية الحديثة تؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات.

ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشاع فيها أقاويل بأن الأهرامات بنتها كائنات فضائية، إلا أن اكتشاف مقابر العمال أسكت تلك الشائعات.

وأوضح أن البعثة الأمريكية برئاسة مارك ليز اكتشفت مدينة كاملة لبناة الأهرامات المصريين من حظيرة لتربية المواشي وأفران الخبز ومصانع تمليح الأسماك، والتي كان يتغذى عليها بناة الأهرامات.

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