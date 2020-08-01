قوات الإطفاء والشرطة تنهي طلب زواج "ناري" في ألمانيا

المصدر: د ب ا

أنهت قوات الإطفاء والشرطة في ألمانيا طلب زواج كاد أن يتسبب في حريق.

وقالت الشرطة اليوم السبت أن شابا تقدم لطلب الزواج من صديقته في إحدى مناطق الغابات بالقرب من مدينة نويشتات بولاية راينلاند-بفالتس، وأشعل نارا صغيرة في وعاء بغرض إضفاء طابع رومانسي على اللحظة.

وعندما رأى أفراد النار في الوعاء أبلغوا الشرطة مساء أمس الجمعة.

وبمجرد وصول الشرطة إلى الغابة عند الشابين، أطفأت النار على الفور، ثم أبلغت السلطات الشاب أنه من الخطر للغاية إشعال نيران مفتوحة في الغابة، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والجفاف المرتبط به. ويواجه الشاب الآن إجراءات جنائية "لإهمال خطر الحريق".

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