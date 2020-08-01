تغريدات النجوم على مواقع «التواصل» عساكم من عواده

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بألوان الفرح تزينت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ذاك الذي فاض من بين ثنايا تغريداتهم، التي استقبلوا فيها عيد الأضحى المبارك.

حيث احتفل فيه كل واحد منهم على طريقته الخاصة، ففي الوقت الذي شكلت فيه «كل عام وأنتم بخير» قاسماً مشتركاً بين عموم التغريدات، آثر بعضهم مكافأة جمهوره بالكشف عن أعمال جديدة، بعضها غنائية وأخرى سينمائية جديدة. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بمجموعة من التغريدات، التي عكست احتفالاتهم بالعيد.

البداية كانت مع الفنانة أحلام التي نشرت على حسابها في «إنستغرام» مقطعاً مصوراً، تردد فيه «لبيك اللهم لبيك»، وأرفقته بتعليق، هنأت فيه القيادة الرشيدة والمجتمع المحلي، بحلول عيد الأضحى.

حيث كتبت: «عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير وصحة، كل عام وبلادي الإمارات بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخير، كل عام وحكام دولتي الحبيبة الإمارات بخير، كل عام وشعب بلادي الإمارات بخير، كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير». أما الفنان حسين الجسمي، ففضل تهنئة جمهوره بطريقة استثنائية، عبر كشفه عن أحدث أغنياته التي تحمل عنوان «أهواك للموت»، وهي من ألحانه.

ومن أشعار «العالية»، وفي الوقت ذاته، نشر الجسمي على إنستغرام، تهنئة أخرى، جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وأبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الميادين، وجماهيرنا ومحبينا الأعزاء..

سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».من جانبه، اختار الشاعر علي الخوار، أول أيام عيد الأضحى ليكشف عن جديده، الحامل لعنوان «فخر الوطن»، والذي ذكر عبر تويتر، أنه «معايدة وشكر لخط الدفاع الأول»، مبيناً أن الفنان عادل عبدالله تولى وضع الألحان لقصيدته التي غنتها مجموعة الوطن الفنية.

وفي تغريدة أخرى، كشف الخوار عن أغنية «سنافية»، التي قال إنها من أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وألحان عبدالله المعمري، وغناء الفنان عيضة المنهالي. بينما غرد الفنان الدكتور حبيب غلوم، على تويتر، قائلاً: «من كان ينوي الحج والعمرة هذا العام، فليطُف حول بيوت الفقراء.. كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعساكم من العايدين والسالمين». في حين غرد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، بالقول:

«تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. وكل عام وأنتم بألف خير»، وكذلك الأمر انسحب على الفنان الكويتي عبدالله بو شهري، الذي غرد بالقول: «أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

في حين، غردت الفنانة منة شلبي بقولها: «عيد أضحى سعيد، كل عام وأنتم بخير وبكل الصحة والعافية والسعادة»، بينما قال الفنان الفلسطيني محمد عساف: «العيد جاء أهلاً به.. عيد أضحى مبارك لكم جميعاً.. نسأل الله أن يبارك هذه الأيام الجليلة، ويرفع عنا البلاء والوباء.. ونأمل من الله أن يأتي العيد القادم وفلسطين حرة مستقلة.. كل عام وأنتم بخير».

على متن فيلم «صاحب المقام»، أطلت الفنانة المصرية يسرا على جمهورها، حيث نشرت تغريدة أكدت فيها صدور فيلمها الجديد على منصة «شاهد. نت»، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجميع، ودعت يسرا في تغريدة أخرى جمهورها، إلى متابعة إطلالتها في أول أيام العيد، في «برنامج أحلى النجوم»، مع الإعلامية بوسي شلبي، حيث تحدثت فيه عن فيلمها الجديد.

وبالتزامن مع احتفالات العيد، بدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فرحة، بعد تمكنها من كسب قضية إثبات الزواج ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، حيث أشارت في تغريدة لها إلى أن «محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة». وقالت: «تم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد! وقضت المحكمة بجلسة 28 يوليو، بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصاريف وأتعاب المحاماة». «أشكر كل المحبين، الذين اتصلوا للاطمئنان عني وعن عائلتي، نحن بخير الحمد لله..

حالياً موجودون في الحلانية مع أحبائنا وأهلنا»، بهذه التغريدة أطل الفنان عاصي الحلاني على جمهوره، لتوضيح وضعه إثر قيام القوى الأمنية بفرض عزل صحي على بلدة الحلانية بمنطقة بعلبك، التي يسكن فيها وعائلته.

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