إطلالة عيد الأضحى تزداد بهجة بأغنيات جديدة

المصدر: القاهرة – مها سمير

في عيد الأضحى يضع كثير من المطربين ومنتجي الألبومات الغنائية أياديهم على قلوبهم؛ ترقباً لما قد يحمله لهم العيد هذا العام من انتعاشة تُحرك حالة الجمود التي سادت السوق الغنائية طوال الشهور الماضية، فهل يشهد العيد انتعاشة غنائية حقيقية، في ظل وجود عدد من الألبومات والأغاني السينجل والدويتوهات؟ هذا ما رصدناه عبر التقرير التالي..

البداية بالفنان مصطفى قمر الذي يخوض السباق بألبوم جديد يحمل اسم «لمن يهمه الأمر»، والذي يضم 7 أغنيات فقط، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ألبومات

وتشتد المنافسة بحضور المطربة اللبنانية إليسا، التي تقدم لسوق الكاسيت أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان «صاحبة رأي». وكانت إليسا، قد طرحت أغنية «صاحبة رأي»، وذلك عبر قناتها، على موقع «يوتيوب»، وهي الأغنية الرئيسية من الألبوم، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبوطالب.

ومن الألبومات الجديدة أيضاً التي يشهدها موسم عيد الأضحى، ألبوم بعنوان «فكك من الناس» للمطرب كريم أبوزيد، ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ.

أما المطرب محمد محيي، فطرح رابع أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل عنوان «قضية»، وهي من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض.

ويطرح المطرب رامي صبري على يوتيوب، أغنية جديدة تحمل اسم «خطيرة» من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، فيما يقدم الفنان مدحت صالح خلال عيد الأضحى أغنية فيلم «الحوت الأزرق»، من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ألحان وتوزيع فارس فهمي.

أغاني سينجل

الأغاني «السينجل» حاضرة خلال موسم عيد الأضحى، من خلال الفنانة ميس حمدان التي تقدم أغنية جديدة بعنوان «صح صح يا غبي»، من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، كما يقدم المطرب مصطفى شوقي أغنية سنجل بعنوان «ضارب عليوي» من كلمات صابر كمال، ولحن بلال سرور.

وعلى مستوى الدويتوهات، يحضر المطرب عمر كمال في «ديو» جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد، يحمل عنوان «أصلي ولا صيني»، كما يقدم المطرب حسن فؤاد دويتو غنائي جديد مع المطربة أميرة، يحمل اسم «بالأفراح».

في السياق ذاته، تقدم الفنانة فيفي عبده في عيد الأضحى كليب على شكل دويتو مع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، يحمل اسم «يا هزة الأرض» من ألحان تامر كروان.

أما ثلاثي الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وأحمد شيبة، فيقدمون أغنية جديدة بعنوان «شبابيك الحلو جانبي»، خلال عيد الأضحى المبارك، والأغنية من ألحان المطرب الشعبي محمود الليثي.

نجوم التسعينات

من الظواهر اللافتة في سوق الغناء خلال عيد الأضحى هذا العام، هو الحضور القوي للأغاني الجماعية، ومنها كليب «زحمة الأيام» يشارك فيه عدد من نجوم التسعينيات وهم حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق.

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