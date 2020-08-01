«صراع العروش» أفضل مسلسلات القرن 21

المصدر: (دبي - البيان)

نشرت مجلة «ديجيتال سباي» نتائج تصويت أجرته لمعرفة رأي الجمهور حول أفضل المسلسلات التي أنتجت في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، حسب موقع «روسيا اليوم».

وتبعاً لنتائج التصويت الذي أجرته المجلة احتل مسلسل «صراع العروش» المرتبة الأولى كأفضل مسلسل في القرن الحالي، وفقاً لآراء المصوتين، وتلاه في الترتيب مسلسل «أشياء غريبة» الشهير أيضاً، وثالثاً حل مسلسل «دكتور هو».

كما شملت قائمة أفضل 10 مسلسلات في القرن الحالي وفقاً للتصويت، مسلسلات: «شارلوك»، «بريكينغ باد»، «كيلينغ إيف»، «غافين أند ستايسي»، «لاين أوف ديوتي»، و«تشرنوبل».

وفي مايو 2019 كانت بعض الإحصائيات قد بينت أن الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن من مسلسل «صراع العروش» الفائز بالمرتبة الأولى في التصويت حققت عدداً كبيراً جداً من المشاهدات وصل إلى 19.3 مليون مشاهدة.

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