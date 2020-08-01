مصرع 9 هنود احتسوا معقماً لليدين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصدر أمني هندي امس الجمعة، أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بحالة إعياء شديدة بولاية أندرا براديش جنوبي الهند، إثر احتسائهم معقما لليدين يحتوي على كحول صناعي.

وأوضح المصدر أن "الحادث وقع في بلدة كوريشيدو بالولاية"، مشيرا إلى أن 3 من المتوفين كانوا متسولين والباقين من سكان الأحياء الفقيرة، فيما ترجح المصادر أن "20 شخصا شربوا معقم اليدين خلال الـ48 ساعة الماضية".

وشرب الضحايا معقم اليدين المرتكز على مادة الكحول، كونهم لم يتمكنوا من الحصول على المشروبات الكحولية نظرا لإجراءات الإغلاق بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم".

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