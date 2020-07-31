يطلق النار على نفسه لرسوبه في "الثانوية العامة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق شاب النار على نفسه بعد رسوبه في امتحانات الشهادة الثانوية التي ظهرت نتائجها صباح اليوم في سوريا.

وذكرت "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "تشرين" أن الشاب حسن بسام منصور (مواليد 2001) انتحر بعدما رسب للمرة الثانية على التوالي في الثانوية، وأنه أطلق النار على نفسه أمام منزل والديه.

الشاب من قرية جليتي التابعة لمنطقة بانياس، وهو وحيد لأهله لجهة الذكور والإناث ومعروف بتربيته الجيدة وخلقه الحسن، كما ذكرت الصحيفة.

وتقضي الأنظمة بأنه يسمح للطالب بأن يتقدم إلى الشهادة الثانوية مرة واحدة، في حال النجاح، ويعطى فرصة أخرى في حال الرسوب، فإن لم ينجح لا يعود بمقدوره التقدم مرة ثالثة.

يذكر أن حالة من التوتر الشديد تسود ضمن الأسر التي لديها أحد في الثانوية العامة، كما أن ارتفاع معدلات القبول في الجامعات العامة، وتراجع فرص دخولها يجعل من الحصول على معدلات عالية هما عاما يدفع إلى اللجوء للمعاهد الخاصة والدروس الخصوصية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز