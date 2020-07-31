حفل «افتراضي» لتوزيع جوائز إيمي

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

ستكون الحفلة الثانية والسبعون لتوزيع جوائز إيمي التلفزيونية الأمريكية المقررة في 20 سبتمبر المقبل، افتراضية بالكامل بسبب استمرار انتشار جائحة «كوفيد 19» في الولايات المتحدة.

ووجه المنظمون رسالة إلى المرشحين الذين أُعلِنوا الثلاثاء الماضي، لإبلاغهم أن الأمسية التي تقام في لوس انجليس عادة، لن تجرى هذه السنة.

وجاء في الرسالة التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية «كما بتم تعرفون على الأرجح، لن نطلب منكم المجيء إلى مسرح مايكروسوفت ثياتر في وسط لوس انجليس في 20 سبتمبر. هذه السنة أيضا ستكون أجمل أمسية في المجال التلفزيوني.. لكننا سنأتي إليكم».

وأضافت الرسالة التي وقعها فريق الإنتاج والفكاهي جيمي كيمل بلهجة مازحة «إذا أردتم ارتداء ملابس سهرة فنحن نرحب بذلك لكن إن كنتم في بريطانيا والساعة الثالثة صباحاً هناك، ربما تفضلون ارتداء لباس نوم من توقيع مصمم كبير أو أن تصوروا في سريركم!».

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