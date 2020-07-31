شاهد.. "ناسا" تطلق الروبوت "برسفيرنس" إلى المريخ

المصدر: أ ف ب

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس بنجاح باتجاه المريخ الروبوت الجوال "برسفيرنس" المصمم لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة، ويفترض أن يصل إلى وجهته في فبراير 2021.

ويحمل المسبار معه أيضا مروحية صغيرة ستحاول إنجاز أول تحليق جوي على كوكب آخر.

وأعلنت الوكالة أن المركبة الفضائية "مارس 2020" التي تحمل المسبار الجديد تواجه صعوبات تقنية وتسير باستعمال الأنظمة الأساسية فقط.

وقالت إن "المعطيات تشير إلى دخول المركبة الفضائية في حالة تُعرف بالوضع الآمن، ويرجح أن ذلك تم لأن جزءا من المركبة أبرد قليلا من المتوقع بينما كانت مارس 2020 في ظل الأرض".

وأضافت "حاليا، تكمل مهمة مارس 2020 تقييما شاملا لسلامة المركبة الفضائية (...) لإكمال رحلتها نحو المريخ".

وأقلع صاروخ "أطلس 5" من إنتاج "يونايند لونش ألايانس" كما كان مقرراً عند الساعة 07,50 (11,50 ت غ) من كاب كانافيرال في فلوريدا.

وقد انفصلت الطبقة الأولى من الصاروخ بعد دقائق على الإقلاع قبل أن يدفع المسبار "برسفيرنس" إلى مساره باتجاه المريخ.

وقال رئيس الناسا جيم برانستاين إن المسبار "أرسل لنا للتو أول إشارة في اتجاه الأرض، الصاروخ في وضع جيّد وفي طريقه إلى المريخ".

وفي حال وصول المركبة من دون أضرار في 18 فبراير 2021 ستكون الخامسة التي تنجح في هذه الرحلة منذ العام 1997. وكل هذه المسابر أمريكية لكن الصين أطلقت أول مركبة لها إلى المريخ الأسبوع الفائت ويتوقع أن تحط في مايو 2021.

وقد تكون ثلاث مركبات جوالة موجودة على سطح المريخ السنة المقبلة مع المسبار الأمريكي "كوريوسيتي" الذي قطع مسافة 23 كيلومترا على سطح الكوكب الأحمر منذ العام 2012.

مروحية

بني الروبوت الجديد في مختبرات "جيت بروبالشن لابوراتري" الشهيرة التابعة للناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا وهو نسخة محسنة عن "كوريوسيتي". فهو يتمتع بست عجلات أكثر متانة وبسرعة أكبر وذكاء محسن وبخاصية القيادة الذاتية مسافة 200 متر يوميا.

ويبلغ طوله ثلاثة أمتار ووزنه طنا وهو مزوّد 19 كاميرا وجهازي مايكروفون قد يسجلان أصواتا مريخية للمرة الأولى. وهو مجهز بذراع آلية طولها متران. ويشحن بطارياته مولد يعمل بالبلوتونيوم.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الإنجاز يحمل "خبرات فرنسية، على غرار عين المسبار"، مشيدا بفتح "صفحة جديدة في غزو الفضاء".

ستتولى هذه "العين" عمليات "دراسة كيمياء ومعادن الصخور والأتربة في المريخ، وكذلك تركيبة غلافه الجوي"، وفق ما أفاد "المركز الوطني للبحث العلمي" الفرنسي الذي شبّه الأداة بـ"السكين السويسري للعلماء".

وبعد وصول المركبة إلى المريخ ستحاول ناسا تشغيل المروحية "إنجينويتي" البالغ وزنها 1,8 كيلوغراماً لتحلق في جو المريخ القليل الكثافة.

وتهتم ناسا باستكشاف الكواكب جوا لأن المركبات الجوالة تقطع عشرات الكيلومترات فقط خلال مدة تشغيلها وتواجه صعوبات مع كثبان الرمل والتضاريس الأخرى مع أن "برسفيرنس" قادر على "تسلق" عوائق ارتفاعها 40 سنتمترا.

ويوجد هدف آخر هو تجهيز مهام بشرية مستقبلية، عبر تجريب إنتاج الأكسيجين على عين المكان، باستعمال ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ. وتستعمل الأداة المسماة "موكسي" في ذلك عبر عملية تسمى التحليل الكهربائي.

أي شكل من أشكال الحياة؟

تتمثل مهمة "برسفيرنس" الرئيسية في البحث عن آثار حياة سابقة على المريخ، لكن العلماء يعتبرون أن لديهم أدلة جدية على أن هذا الكوكب كان قبل ثلاثة مليارات سنة أكثر دفئا وتجري فيه الكثير من الأنهر والبحيرات، وهي مكونات أدت على الأرض أقله، إلى وجود جراثيم. لكن الكوكب الأحمر استحال بعد ذلك باردا وجافا لسبب لا يزال علماء الكواكب يجهلونه.

وسيتولى "برسفيرنس" في سابقة أيضا، أخذ حوالى ثلاثين عينة من صخور المريخ ويضعها في أنابيب ستعيدها مهمة أميركية أوروبية مقبلة إلى الأرض في 2031 على أقرب تقدير.

وقال توماس زوربوكن كبير علماء ناسا إن التوصل إلى دليل قاطع على قيام الحياة في الماضي على المريخ لن يتم على الأرجح قبل تحليل هذه العينات في العقد المقبل.

وأوضح العالم المشارك في المشروع من جامعة كالتك كين فارلي "نحن نبحث على الأرجح عن شكل بدائي جدا للحياة لا عن أشكال متطورة مثل عظام أو متحجرات نبات".

وقررت الناسا الهبوط في فوهة جيزيرو التي تعود إلى 3,8 مليارات سنة وبالتحديد في مكان يشبه كثيرا دلتا قديمة.

وتتشكل الدلتا من رواسب الأنهر. وقالت تانيا بوساك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أم آي تي) والعضو في فريق المهمة العلمي "الدلتا مكان رائع لحفظ مواد عضوية".

وخلافا للأرض لا تتجدد قشرة المريخ جراء تحرك الطبقات التكتونية. فعلى الأرض من الصعب جدا إيجاد أراض لم تشهد تغييرات منذ ثلاثة مليارات سنة.

وقالت لوري غلايز، مديرة برامج استكشاف الكواكب في ناسا: "يحتفظ سطح المريخ بجيولوجيا معقدة ومتنوعة". وتاريخ المريخ محفور على سطحه.

ويشارك أكثر من 350 متخصصا في علم الجيولوجيا والجيولوجيا الكيميائية والأحياء الفلكية وفي الغلاف الجوي وعلماء آخرون، في المهمة التي تستمر سنتين على الأقل ويرجح أن تدوم أكثر من ذلك بكثير بحسب تجارب المسابر الأخرى.

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