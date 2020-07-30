ماذا قالت المطربة أمل حجازي بعد عامين من ارتداء الحجاب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت المطربة اللبنانية أمل حجازي، إن اتخاذها قرار ارتداء الحجاب "نعمة من الله".

ونشرت أمل عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة لها خلال تواجدها في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج في العام الماضي، معلقة عليها "في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمد لله على هذه النعمة، وفي مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت أجمل أيام حياتي ..اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز