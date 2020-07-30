شاهد.. عائلة بريطانية تتفاجأ بمهاجرين مراهقين داخل صندوق السيارة
فوجئت عائلة بريطانية، مؤخرا، باختباء مهاجرين من أصل أفريقي في صندوق الأمتعة الموجود فوق سطح السيارة، خلال رحلة سياحية في فرنسا.
وكانت العائلة متوقفة في محطة استراحة بمنطقة نورماندي، شمالي فرنسا، حين سمعت ضجيجا منبعثا من صندوق الأمتعة الخاص بسيارتهم.
وبحسب إذاعة "بلو راديو" الفرنسية، فإنه ما إن خرج أفراد العائلة البريطانية حتى صُدموا بخروج المهاجرين من صندوق الأمتعة.
شاهد.. عائلة بريطانية تتفاجأ بمهاجرين مراهقين داخل صندوق سيارتها https://t.co/a6iIP9IzmI#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/97uyBCKuaH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2020
وحرصت العائلة على توثيق ما حصل بمقطع فيديو، أظهر الرعب على السياح البريطانيين وهم يكتشفون وجود المهاجرين.
وذكر مسؤولون أن المهاجرين يبلغان 16 عاما وينحدران من إريتيريا وغينيا، وقاما بالاختباء في صندوق سيارة تحمل لوحة بريطانية، لأنهما أرادا الوصول إلى المملكة المتحدة، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".
وطلبت العائلة من أحد الحاضرين في المكان الاتصال بالشرطة، لكن المهاجرين غادرا المكان على الفور، وهما غير آبهين بصدمة العائلة.
واستطاعت الشرطة الفرنسية أن توقف المهاجرين، في وقت لاحق، ثم قامت بالإفراج عنهما.
وقال السياح البريطانيون إنهم وصلوا إلى فرنسا عبر السيارة من خلال نفق "المانش" الذي يربط بين البلدين الأوروبيين، ثم قضيا ليلة في منطقة كاليس حيث يوجد مهاجرون كثيرون.