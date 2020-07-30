الحكم بالسجن النافذ 8 أشهر على الفناة المغربية دنيا بطمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، أمس الأربعاء، بالحبس النافذ في حق الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ومتهمتين أخريين، على خلفية علاقتهن المفترضة بحسابات "حمزة مون بيبي"، بحسب "هسبريس".

وبعد جلسة ماراتونية من يومين، أدان القضاء دنيا بطمة بـ 8 أشهر حبسا نافذا، وشقيقتها ابتسام بسنة حبسا نافذا، كما قضت الهيئة ذاتها بـ18 شهرا حبسا نافذا ضد مصممة أزياء، و10 أشهر حبسا نافذا في حق متهمة أخرى.

وكان قاضي التحقيق قرّر متابعة دنيا في حالة سراح بجنح: "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".

فيما قررت غرفة التحقيق متابعة ابتسام بطمة ومتهة أخرى في حالة اعتقال بجنح: "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، والمشاركة في ذلك، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص للتشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".

وكان قاضي التحقيق أسقط تهمة "المشاركة في النصب" عن الفنانة دنيا، وعن شقيقتها جنحتي "النصب والمشاركة في النصب"؛ ما دفع وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش إلى الطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة.

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