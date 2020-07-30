«العيد العود» على أثير «الأولى».. بهجة وقيم وجماليات

المصدر: دبي - البيان

أعدت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مجموعة من البرامج الخاصة بمناسبة «العيد العود» (عيد الأضحى المبارك)، لتبث البهجة في نفوس مستمعيها وتعايدهم، وتطلعهم على آخر الأخبار ومظاهر الاحتفالات في الدولة.

وقالت نتالي أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات وإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «للعيد قيم معنوية ومجتمعية وعادات وتقاليد أرست قواعدها المرتبطة بالمجتمع الإماراتي وباقي الدول العربية، لذا تبث لمستمعيها أجواء العيد من تهان وتبريكات إلى التطرق للأنشطة والفعاليات المحلية».

ومع صباح أول أيام العيد العود، في الساعة الثامنة ولغاية العاشرة صباحاً، يأتي برنامج «صابح العيد» مع أمل الملا ليستقبل تهاني المستمعين ويشاركهم ذكرياتهم.

ومن الساعة 16-20، يطل فريق أخبار «علوم لبلاد» في لفتة نوعية لبث برنامج خصص للمناسبة بعنوان «علوم العيد». وسيتواصل فريق «علوم لبلاد» مباشرة مع المستمعين لنقل أخبار العيد بنمط جديد من التغطية، حيث سيكون كل ما هو تراثي مع علياء بوجسيم، وما يحوي الأنشطة الترفيهية مع خديجة حسن، أما أبرز التغريدات فيستعرضها يوسف العوضي.

ويبحر برنامج «عساكم من عواده» بالمستمعين في ثاني أيام العيد، إلى عمق المفردات الساحلية، برفقة النوخذة حميد بن ديبان، ويحاوره فهد العلي، من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء.

أما برنامج «العيد لول» فيبث ثاني أيام العيد مع سيف بن سليمان وحمد الشامسي من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء، لينقل المستمعين إلى أجواء العيد زمان.

فواصل العيد

حرصت إذاعة الأولى على إعداد مجموعة من الفواصل، التي توائم بهجة العيد، ومواضيع حيوية من عبق العادات الضاربة في جذور مجتمع الإمارات والدول العربية والإسلامية.

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