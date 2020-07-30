عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: (الشارقة - البيان)

صدر العدد الحادي عشر (11) عن شهر أغسطس 2020 من مجلتي «الوسطى» و«الشرقية» الصادرتين عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وقد اشتمل العددان على الكثير من المواد القيمة الثرية؛ التي تلقي الضوء على أبرز الجوانب الثقافية والإبداعية والتنموية في كلتا المنطقتين التابعتين لإمارة الشارقة، كلّ هذا من خلال باقة مميزة من مقالات الرأي والمقالات التحليلية المهمة والعديد من الحوارات والاستطلاعات المصورة والتقارير الشائقة.

وقد ضمّ العدد الحادي عشر من «مجلة الوسطى» في باب «إنجاز» موضوعاً مميزاً ومتكاملاً عن المشاريع السياحة البيئية في المنطقة الوسطى، بما تشتمل عليه من مشاريع صديقة للبيئة ومحميات طبيعية.

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