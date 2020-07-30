شاشات وإذاعات دبي تواكب المناسبة بباقة برامج دينية وفنية ثرية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه التلفزيونية والإذاعية الخاصة التي ستبث على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي في إطار الحرص على مواكبة كافة الفعاليات والمناسبات الدينية والاجتماعية التي تهم شرائح واسعة من الجمهور، إلى جانب الجمهور المتابع لمجموعة الشعائر التي ترافق أداء فريضة الحج في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل ونقل بهجة العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور بكافة فئاته بهذه الأجواء من خلال مجموعة البرامج الخاصة التي سيتم تقديمها.

صباح العيد

منذ بداية موسم الحج، حرص تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية على إعداد مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية الخاصة بهذه المناسبة، مثل برامج: «عيش الحرم»، «مع الله»، «الركن الخامس»، «دموع على ستار الكعبة»، «زمزم»، «مواسم الخير»، «سرد الذاكرة»، وصولاً إلى النقل المباشر لوقائع يوم عرفة، على الهواء مباشرة من مكة المكرمة ابتداء من الساعة: 07:30، الساعة: 03:30 بتوقيت غرينتش، إلى جانب بث مجموعة من البرامج والفواصل والمقاطع الخاصة بهذه المناسبة.

ومع إطلالة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ستتولى كل من شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي وتلفزيون نور دبي، بث «تكبيرات العيد» ابتداء من الساعة: 06:00 صباحاً، يلي ذلك نقل لصلاة العيد من مكة المكرمة ابتداء من الساعة: 07:00 صباحاً، يليها على شاشة تلفزيون دبي بث حلقة جديدة من برنامج «اسألوا أهل الذكر»، وعلى شاشة قناة سما دبي ابتداء من الساعة: 09:30، حلقة العيد الخاصة من برنامج «حياتنا» مع المستشار الاجتماعي الإماراتي أحمد عبد الكريم.

ليتم بعدها الانتقال مباشرة إلى البرنامج الخاص «صباح العيد» مع مجموعة التقارير والتغطية الخاصة بأجواء العيد مع المذيع مروان الشحي في أول أيام العيد، فيما تتضمن حلقة ثاني أيام العيد من تقديم المذيعة رحاب المهيري، لقاءات مع الفنان ماجد عبد الله، والشاعر سالم محمد الكعبي، والشاعر سعيد الغفلي، والفنان حمد العامري وغيرهم، فيما يضم فريق عمل البرنامج المقرر بثه على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، المخرج الإماراتي مصطفى الهاشمي والإشراف لعدنان المرزوقي ورفيعة الحمادي.

من جهة أخرى تم تحديد الساعة: 11:30 صباحاً، ثاني وثالث أيام العيد على شاشة سما دبي لمتابعة كلاسيكيات المسرح الخليجي، بداية من «على هامان يا فرعون» و«مراهق في الخمسين»، في الوقت الذي سيتابع جمهور تلفزيون دبي على مختلف شاشاته نخبة متميزة من الأفلام.

مع ماجد المهندس

وتتضمن الفترة المسائية المشتركة بين تلفزيون دبي وقناة سما دبي حلقات العيد الخاصة من برنامج «هذه دبي» والتي ستبث ابتداء من الساعة: 21:00 من «مردف سيتي سنتر» مع ليلى المقبالي وإبراهيم استادي، وذلك قبل أن يحين موعد سهرة العيد الاستثنائية على شاشة تلفزيون دبي تحت عنوان «معاً في العيد» والتي تستضيف ماجد المهندس في لقاء وسهرة غنائية خاصة للنجم مع المذيعة ديالا مكي، في الوقت الذي تتخلل السهرة الغنائية الخاصة مجموعة من اللقاءات الحصرية مع نيللي كريم وآسر ياسين ونجوم الموضة العالمية، فيما تم تحديد ثاني وثالث أيام العيد موعداً لمتابعة «سحوبات العيد» ضمن مفاجآت صيف دبي.

دبي زمان

قامت قناة «دبي زمان» بإعداد جدول متميز من البرامج والمسلسلات والفقرات المنوعة، حيث ستقوم «دبي زمان» في أول أيام العيد ابتداءً من الساعة: 06:00 صباحاً، ببث باقة من البرامج الدينية والتواشيح والابتهالات الخاصة بشعائر الحج.

وفي أول أيام العيد سيتابع الجمهور ابتداءً من الساعة: 14:00 مسرحية «ضحية بيت العز»، فيما سيتم بث مسرحية «باي باي لندن» ثاني أيام العيد، والمسرحية الكويتية «لولاكي» ثالث أيام العيد، وابتداء من الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات سيتم بث حفلات ليالي دبي طيلة أيام العيد مع عبد الله بالخير وخالد عبد الرحمن وراغب علامة، ومنتصف الليل عرض مسرحيات «العيال كبرت»، «المتزوجون»، «شاهد ما شفش حاجة».

عبر الأثير

وستقوم كل من إذاعة نور دبي وإذاعة دبي بتغطية هذه المناسبة، من خلال مجموعة من البرامج، بالإضافة إلى البث المباشر ليوم عرفة وصلاة العيد من مكة المكرمة، واستضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية والفنية للحديث عن فضائل وفرحة عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت إذاعة نور دبي باقة من البرامج والتغطيات الخاصة إلى جانب مجموعة من المحاضرات الدينية الخاصة بهذه المناسبة.

أجواء

ستقدم إذاعة دبي مجموعة من الأغاني والمقتطفات والفقرات الغنائية المنوعة على مدار اليوم التي تعكس بهجة العيد والاحتفاء به، كما تم تخصيص الفترة المسائية لنقل هذه الأجواء من خلال مجموعة من الحلقات والبرامج الخاصة مع معايدات نجوم الأثير، في الوقت الذي ستقوم إدارة الإعلام الرقمي بمواكبة الفعاليات والبرامج عبر حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة «أوان».

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