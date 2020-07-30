«رحلة الحج» في محاضرة برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة محاضرة افتراضية تحت عنوان «رحلة الحج قديماً في الإمارات»، وذلك تزامناً مع موسم الحج الفضيل ودخول شهر ذي الحجة ألقاها د. حمد محمد بن صراي أستاذ التاريخ القديم في قسم التاريخ والآثار في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، بحضور عدد من المهتمين والعاملين في قطاع الآثار والمتاحف من شتى أنحاء الوطن العربي.

وأوضح أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، تضمنت المحاضرة عدد من المحاور ومنها تاريخ رحلة الحج وطرق الرحلة البرية والبحرية خلال فترات وحقب مختلفة والموانئ والمرافئ الهامة في المنطقة والتي كانت بمثابة أماكن لتزويد الحجاج باحتياجات الرحلة والوسائل المستخدمة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة وتطورها خلال الزمن.

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