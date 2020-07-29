خرائط تضيء على أقدم المطاعم في العالم

المصدر: إعداد: نهى حوا

كشفت منصة إقراض إلكترونية، أخيراً، عن خرائط ملونة برسوم بيانية عن أقدم المطاعم العاملة في كل دولة بالعالم تقريباً، بهدف تشجيع هواة التاريخ والذواقة على القيام بجولات على تلك المواقع.

وأفاد موقع «ماي مت مودرن» أن الرسوم البيانية تبين أن تناول الطعام خارج المنزل، له تاريخ طويل ومتنوع في جميع أنحاء العالم، ويضم أطباقاً مميزة قد تشكل مصدراً لجذب السياح إليها.

وتقدم العديد من تلك المطاعم المدرجة في الخرائط المأكولات التقليدية التي استمرت على مدى قرون، وقد يكون أقدمها وفقاً للموقع مطعم في النمسا يعود إلى 803 م، وهو «سانت بيتر ستيفتسكليناريوم»، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بطبق تقليدي بين مجموعة أكثر حداثة تتميز باللحوم والأجبان المملحة.

وفيما تهيمن أوروبا على القائمة مع أقدم عشرة مطاعم عاملة في العالم، تفتخر كل قارة بمؤسساتها الخاصة، حيث يظهر على قائمة المطاعم، ما تصفه الخريطة بأنه أقدم مطعم في أفريقيا، مطعم «المرابط» الذي تأسس عام 1630 في تونس.

تنتقل الخرائط إلى كولومبيا، حيث يقع أقدم مطعم في أمريكا الجنوبية، ثم تعرج على ما تصفه أقدم مطعم تأسس في الصين عام 1153، الذي يستخدم وصفات تقليدية تعود لعائلة المؤسس الأصلي، ما يو تشينغ، وغيره.

وقد قامت منصة «نت كرديت» بتجميع جدول بيانات بمراجع وروابط مسافرين، ومحبي التاريخ والتذوق، حيث يمكن أن يبحث المسافرون في أنحاء العالم عن أطباقهم المفضلة واكتشاف التاريخ المحلي أثناء تناولهم الطعام، وفقاً للمنصة.

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