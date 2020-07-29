فنانة مصرية تستغيث بالسيسي بعد تعرضها للنصب

المصدر: البيان الإلكتروني

استغاثت الفنانة المصرية حنان شوقي بالرئيس عبد الفتاح المصري بعد تعرضها للنصب من شركتين للإنتاج الفني، رفضتا إعطاءها باقي مستحقاتها عن أعمال سابقة معهما.

وكتبت "شوقي"، منشورا عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مرفقا بصورتها قائلة: ”مناشدة….اناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين.. وأقول له.. يا سيادة الرئيس.. حضرتك قولت قبل كده.. إن كل فرد في مصر هياخد حقه.. ونحن لا نرضى بظلم احد…وها انا اشكو اليك من انسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن.. ويرفضون أن يعطوني حقي.. فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للإنتاج.. ولى عندهم مبلغ..( ..) منذ سنوات ويرفضون اعطائي باقي حقوقي…كما تعاملت مع شركة محمود شميس ولى عندهم مبلغ (…)".

وتابعت الفنانة المصرية: "هؤلاء ويرفضون ايضا اعطائي حقي .. وعندما لجأت للنقابة.. قال لي النقيب الدكتور أشرف ذكى ارفعي قضية.. وحضرتك عارف ان القضية ستكلف مبالغ للمحامين.. وانا ليس معي ما يكفي لهذا".

واختتمت حنان منشورها قائلة: ”فضلا على انى اشكو اليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الانتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل.. فماذا يفعل هؤلاء…والفن مصدر رزقهم الوحيد…هل نموت جوعا.. او نموت قهرااا.. الجأ اليك سيدى الرئيس انا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا…واعانك الله علينا…وحفظ الله مصر”.

وكان آخر أعمال حنان شوقي هو مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" الذي عرض عام 2018.

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