إعادة الحياة لبكتيريا عمرها 100 مليون سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح فريق بحثي في إعاة البكتيريا الموجودة في طبقة تعود إلى منتصف العصر الطباشيري منذ حوالي 100 مليون سنة في قاع البحار العميقة في جنوب المحيط الهادئ إلى الحية مرة أخرى، وفق موقع (اليابان بالعربي).

قام فريق الباحثين، بما في ذلك أولئك من الوكالة اليابانية لعلوم الأرض البحرية والتكنولوجيا، وجامعة كوتشي في غرب اليابان في محافظة كوتشي وجامعة رود آيلاند في الولايات المتحدة، بتزويد البكتيريا بالمواد المغذية في حاويات مغلقة.

ونشرت الدراسة في عدد أمس الثلاثاء من المجلة البريطانية "نيتشر كوميونيكيشنز".

وقبل حوالي 100 مليون سنة، كانت الديناصورات تزدهر على الأرض.

قال يوكي مورونو، كبير الباحثين في الوكالة اليابانية لعلوم الأرض البحرية والتكنولوجيا: "نريد الكشف عن آلية بقاء الكائنات الحية الدقيقة من دون الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية". "هي مفاجأة وتحد بيولوجي أن يعود جزء كبير من البكتريا للحياة بعد وقت طويل جدا من دفنها، أو طمرها في ظروف سيئة للغاية من التغذية لمدة 100 مليون سنة".

وقال أخصائي علم المحيطات ستيفن دونت من جامعة رود آيلاند، الذي ساهم في وضع الدراسة المنشورة بدورية نيتشر كوميونيكيشنز: "الجزء الأكثر إثارة في هذه الدراسة هو أنها تظهر بشكل أساسي أنه لا يوجد حد للحياة في الرواسب القديمة لمحيطات الأرض".

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