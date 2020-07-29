«دبي أوبرا» تستضيف حفلات مميزة خلال العيد

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي ضمن احتفالات العيد حفلتين لأشهر نجوم العالم العربي لتتيح لعشاق الموسيقى العربية الاستمتاع بالأغاني المعاصرة والألحان الكلاسيكية والمشاركة في جمع العائدات لمساعدة الأطفال المحتاجين في المنطقة.

وتعد الأمسيات التي تنظم خلال «مفاجآت صيف دبي 2020» في «دبي أوبرا» من أهم الفعاليات الفنية المرتقبة لهذا العام، حيث تستقطب اهتمام عشاق الموسيقى العربية من كافة الأعمار.

وسيحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة اللبنانية يارا حفلاً خيرياً على مسرح «دبي أوبرا» في الأول من أغسطس المقبل، وذلك من الساعة 10 مساء وحتى منتصف الليل، حيث ستخصص عائدات الحفل بالكامل لدعم حملة «رؤية جديدة» لمنظمة «اليونيسف» المخصصة للأطفال المتأثرين بجائحة «كوفيد 19».

وسيشارك في هذا الحفل الخيري الذي سيقام لأمسية واحدة ضمن احتفالات العيد في دبي بالشراكة مع «MBC الأمل»، مجموعة من أشهر النجوم الصغار من برنامج المواهب الشهير «ذا فويس كيدز»، والذين سيؤدون تشكيلة من أحدث الأغاني التي لاقت رواجاً في البرنامج.

كما تستضيف «دبي أوبرا» من خلال تقنية «الهولوغرام» حفلاً يتضمن مجموعة من أشهر أغاني أيقونة الغناء العربي الراحلة «أم كلثوم» في ثلاث أمسيات فنية فريدة ومبتكرة بتاريخ 6 و7 و8 أغسطس المقبل. وفي حفل «الهولوغرام» للفنانة «أم كلثوم»، سيتم استخدام أحدث التقنيات البصرية والصوتية لتقديم مجموعة من أشهر الأغاني التي غنتها كوكب الشرق يصاحبها فرقة أوركسترا في عزف مباشر.

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