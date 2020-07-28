قرار جديد بشأن الفنانة المصرية عبير بيبرس لقتلها زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين في مصر، باستمرار حبس الممثلة عبير بيبرس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها بقتل زوجها بالبساتين.

ووفقا لصحيفة الوفد، أوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة عبير بيبرس قررت قتل زوجها بعد وقوع مشاجرات عدة بينهما على مدار الشهور الماضية، وتبين أن المجني عليه كان يقوم بضرب المتهمة باستمرار فاختمرت الفكرة في ذهنها بالتخلص منه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهمة فتعدى الأول عليها بالضرب فسددت له طعنات عدة في أنحاء جسده ووقع جثة هامدة غارقًا في دمائه.

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