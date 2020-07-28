بالصور.. مطربة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار بنايتها

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لمطربة شهيرة تجلس وحيدة بجانب بنايتها السكنية التي تعرضت للتصدع وقررت السلطات إخلاء سكانها لحين ترميم الجزء المتصدع.

وتداول مغردو مواقع التواصل صورا للمطربة نجاة الصغيرة، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، والتي تقيم في عمارة "الشربتلي" بشارع البرازيل في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة، بعد إخلاء السكان منها لحين ترميم العقار.

وعاش بالبناية عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود المليجي وعلوية جميل وسعاد حسني والمخرج عز الدين ذو الفقار.

وكانت البناية قد شهدت تصدعات الأحد أدت لقرار السلطات إخلاءها من ساكنيها، ومن بينهم المطربة القديرة نجاة، مع صرف 30 ألف جنيه لكل ساكن لحين ترميم العقار، وفقاً لموقع "العربية نت".

وتفقد صباح أمس الاثنين كامل الوزير، وزير النقل المصري، العقار لمتابعة بدء عمليات ترميم التصدع الذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية إثر مرور ماكينة حفر نفق مترو الأنفاق في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء العمل.

وأعلن د. عمرو علي عبدالرحمن، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس، أن تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة بإعداد تقرير عن حالة العقار وسور سفارة البحرين المجاورة خرج بتوصيات تمثلت في متابعة رصد العقار، والذي تقوم به الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لكل ساعة، ويتم بعد ذلك زيادة الرصد إلى 4 ساعات، ولحين الانتهاء من مرور ماكينة حفر المترو وتبطين جسم النفق والمحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة أسفل الأساسات بالعقار.

وأكد وزير النقل أن توصيات اللجنة يمكن تنفيذها بالكامل خلال أسبوعين وإعادة الأمان للعمارة من الناحية الهندسية.

يُذكر أن المطربة نجاة الصغيرة، واسمها نجاة محمد كمال حسني البابا، من مواليد 11 أغسطس في العام 1938، وقد اعتزلت الغناء عام 2002 بعد أن أثرت المكتبة الفنية العربية بأغان خالدة بصوتها العذب، لكبار الملحنين والشعراء، كما شاركت في عدة أفلام سينمائية أشهرها "الشموع السوداء".

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