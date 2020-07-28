«عمّان السينمائي» ينطلق 23 أغسطس المقبل

المصدر: ‏ (دبي ـ البيان)

أعلن مهرجان «عمّان السينمائي الدولي - أوّل فيلم» عن تاريخ عقد دورته الأولى، والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمان، في 23 أغسطس المقبل، وتستمر حتى نهايته، حيث جاء هذا الإعلان بعد اضطرار إدارة المهرجان إلى تأجيل فعاليات المهرجان التي كانت مقررة في مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان لها أن فعاليات الدورة الأولى ستركز على الأعمال الأولى لصناع السينما العرب. وأشارت إلى أن المهرجان سيستحدث أول سينما سيارات «درايف إن» في الأردن.

وكشفت الإدارة أن برنامج المهرجان يتضمن أفلاماً روائية طويلة ووثائقية، إضافة إلى أفلام قصيرة. وأكدت أن المسابقة مخصصة للأفلام العربية.

في هذا الصدد، قالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان: «ملتزمون بالرؤية التي تمّ إنشاء المهرجان على أساسها، خاصة لبناء جسور بين الأفلام والجمهور والمهنيين».

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