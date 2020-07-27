نجمة بوليوود ايشواريا راي تتعافى من كورونا

المصدر: د ب ا

عادت الممثلة الهندية ايشواريا راي وابنتها " 8 أعوام" لمنزلهما بعدما غادرا مستشفى مومباي، حيث تلقيا العلاج لمدة عشرة أيام بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وكان قد جرى نقل زوجها الممثل أبهيشيك باتشان ووالده الممثل الشهير أميتاب باتشان لمستشفى نانافاتي بعد إصابتهما أيضا بفيروس كورونا.

وتعد أسرة باتشان من أشهر الشخصيات التي أصيبت بفيروس كورونا في الهند، التي سجلت أكثر من 4 ر1 مليون حالة إصابة بالفيروس.

وقال أبهيشك في تغريدة إنه ثبت سلبية فحص كورونا لزوجته وابنتهما، وعادا للمنزل، في حين مازال هو ووالده في المستشفى.

وكتب أبهيشيك " أشكركم على صلواتكم وأمنياتكم الطيبة المستمرة. ثبت سلبية فحص فيروس كورونا لايشواريا وارادهيا، وخرجا من المستشفى. سوف يتوجهان للمنزل الآن. سوف أبقى أنا ووالدى في المستشفى تحت إشراف الفريق الطبي".

وكانت ايشواريا " 46 عاما" وابنتها قد خضعتا للعزل الذاتي في منزلهما بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، جرى نقلهما للمستشفى في 17 يوليو الماضي بعدما شعرا بضيق في التنفس.

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