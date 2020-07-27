شاهد.. طفل يقاطع مقابلة والدته في برنامج مباشر

تمكنت صحفية وكاتبة وناشطة من الحفاظ على هدوئها خلال مقابلة مع أخبار ( MSNBC) بعد أن قام طفلها باقتحام المقابلة المباشرة.

وانتشر موقع الفيديو على مواقع التواصل مساء أمس مباشرة بعد ظهور الصحافية والناشطة ماشا غيسن. في برنامج مباشر على القناة الأمريكية.

ويظهر من خلال الفيديو الطفل وهو ينزل من الدرج ويقف خلف والدته خلال المقابلة وبدأ بالقيام بحركات بهلوانية قبل أن تتدخل شقيقته وتسحبه خارج الصالة.

ورغم مشاهدتها لما يحدث خلف ظهرها من خلال الكاميرا، حافظت الصحافية على هدوئها وتركيزها.

الفيديو لقي استحسان المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ كتب أحدهم معلقا: " أعتقد أن وباء فيروس كورونا مروع ، لكن التأثير الإنساني للمقابلات خارج الاستوديوهات كان له تأثير إيجابي كبير، على ما أعتقد."

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