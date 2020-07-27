كتاب جديد يكشف أسباب ابتعاد الأمير هاري وزوجته عن العائلة الملكية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكر كتاب ألف من دون مشاركة الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل أن هذين الأخيرين اللذين كانا "وحيدين" و"عرضة لضغوط" حاولا وضع الملكة إليزابيث الثانية في صورة وضعهما قبل أن يقررا الانسحاب من العائلة الملكية في يناير.

وقال الأمير هاري السادس في ترتيب خلافة العرش البريطانية وزوجته ميغن ماركل عبر ناطق باسمهما إنهما لم يساهما في كتاب "فايندينغ فريدوم"، الذي يصدر في 11 أغسطس ونشرت صحيفة "ذي تايمز" مقتطفات منه أول أمس السبت.

إلا أن أصدقاء للزوجين تحدثا إلى مؤلفي الكتاب أوميد سكوبي وكارولين دوراند.

وفي كتابهما، الذي يميل إلى تأييد موقف الزوجين، أكد المؤلفان أن الأمير هاري (35 عاما) كان المحرك وراء قرار الانسحاب من العائلة الملكية في حين حملت الكثير من الصحف الشعبية البريطانية الممثلة الأمريكية السابقة (38 عاما) مسؤولية ذلك.

ويأمل الكاتبان في أن يسمح عملهما في "تصحيح" الرواية حول هذا الحدث وهما يتناولان "التعب النفسي" للزوجين اللذين باتا يقيمان الآن في لوس أنجليس مع نجلهما آرتشي مع وصفهما بأنهما "وحيدان" و"عرضة لضغوط" داخل القصر الملكي.

وجاء في الكتاب "كان بإمكانهما الاعتماد على حفنة صغيرة فقط من الأشخاص في القصر. وخارج هذه النواة الصغيرة لم تكن أية معلومة بأمان".

وأفادا أن تسريبات كثيرة إلى الصحف كانت من فعل موظفين لم يتردد أصدقاء لدوق ودوقة ساسكس بوصفهم بأنهم "ثعابين".

وفي كتابهما، قال سكوبي ودوراند إن هاري وجه رسالة إلكترونية إلى الملكة إليزابيث الثانية وإلى والده الأمير تشارلز ليبلغهما بنيته الابتعاد عن الواجبات الملكية وتمضية مزيد من الوقت في الخارج. ولم يدخل في التفاصيل في الرسالة "خشية من حصول عملية تسريب" مفضلا الحديث بها معهما مباشرة على ما جاء في الكتاب، بحسب "يورونيوز".

وأضاف "رغم التذكيرات العديدة لدى أجهزة والده" المكلفة تنظيم المواعيد الرسمية مع الملكة في مطلع يناير، لم ينظم أي لقاء ما أدى إلى الإعلان الصادم في الثامن من يناير الذي انتقدته الصحف البريطانية بشدة لأن الزوجين لم يبلغا الملكة به.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز