(فيديو) ..وللقطار في بريطانيا كمامة!

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

كشفت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا عن قطارين جديدين، رسم على مقدمتيهما كمامة زرقاء، كعمل فني، بعد يوم واحد من جعل أغطية الوجه إلزامية في إنجلترا، داخل الأماكن المغلقة كالمحال التجارية، والبنوك ووسائل النقل العام.

وقد فرض وضع الكمامة في 24 من الشهر الجاري، مع غرامة 100 جنيه إسترليني للمخالفين، بحسب "يورونيوز".

كلمات دالة:
  • السكك الحديدية،
  • بريطانيا،
  • كمامة ،
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  • إنجلترا
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