«في ترحال» إلى فرنسا.. أفلام كلاسيكية ومعاصرة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت سينما عقيل، سينما الأفلام المستقلة في دبي عن ثاني رحلات «برنامج سينما عقيل في ترحال»، إلى فرنسا، حيث تعرض مجموعة من الكلاسيكيات الخالدة والأفلام المعاصرة، التي تحتفى ببهجة ومتعة السفر. يبدأ عرض برنامج سينما عقيل في ترحال: رحلة إلى فرنسا من يوم الجمعة 7 أغسطس، ويستمر حتى الـ3 من سبتمبر 2020، في تعاون بين سينما عقيل والمعهد الفرنسي في الإمارات، ويتخلله أفلام لمخرجين مميزين.

يبدأ البرنامج مع فيلم فرانسوا تروفوت «400 ضربة» وينتقل إلى مدينة شيربورغ الساحلية، مع فيلم المخرج جاك ديمي، «مظلات شربورغ». كما تعيد سينما عقيل عرض أفلام الراحلة أغنيس فاردا من خلال فيلمها الوثائقي «شواطئ آغنيس». وتختتم الرحلة إلى فرنسا مع فيلم «الأطلنطي» للمخرج جان فيجو الشهير لعام 1933، الذي يعد أحد أهم الأفلام على مر العصور.

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