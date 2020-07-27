برامج «الفجيرة للفنون» تصقل مهارات الطلبة

المصدر: (الفجيرة - وام )

تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برامج تدريبية إثرائية افتراضية (عن بعد) لطلبة التعليم العام خلال الإجازة الدراسية لصيف 2020.

تهدف البرامج إلى إثراء معارف الطلبة وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من الإبداع والابتكار في عدة مجالات من العلوم الفنية والتطبيقية، وإكسابهم المهارات الحياتية في حياتهم الشخصية.

وتتضمن برامج أكاديمية الفجيرة للفنون ثلاثة تخصصات هي الخط العربي والرسم والتصوير الفوتوغرافي، بواقع أربع حصص لكل تخصص أسبوعياً على مدار أسبوعين لتعلم أساسيات ومبادئ الفنون البصرية.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، إنه بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، نركز على التعاون المثمر مع شركائنا الاستراتيجيين في المجال الفني والعلوم الأكاديمية وتبادل الأفكار والخبرات.

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