مراهق يقتحم مطعماً بسكين من أجل بطاطا مقلية

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحم مراهق بريطاني "19 عاماً" مسلحاً بسكين، مطعما للبيتزا والكباب في مدينة سوانزي البريطانية، وأخذ يصرخ ويشهر السكين الذي يبلع طولها 23 سنتيمترا في وجهه العاملين في المكان من أجل الحصول على كيس بطاطا مقلية.

أجاب العامل في المطعم بالاستفسار عن سبب مطالبة المراهق للكيس، ليجيب الأخير بالقول: "لأنني قلت ذلك"، قبل أن يبدأ بالصراخ وضرب المنضدة التي أمامه بالسكين، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

كما هدد المراهق العامل بالطعن، قائلا: "سأقطعك"، وبعد 15 دقيقة من الصراخ والتهديد، قرر المراهق أن يذهب إلى المتجر المجاور، مشيرا إلى أنه سيعود من أجل "البطاطا المقلية".



وبالفعل، ذهب المراهق إلى المتجر المجاور وسرق مجموعة من الأشياء، ولدى عودته كان العامل قد خرج من المكان ليقوم بإغلاق الباب من الخارج، حابسا هاوكينز داخل المطعم لحين وصول الشرطة.

وحكمت محكمة في سوانزي على المراهق، الذي كان مخمورا وقت الهجوم، بالحبس 3 سنوات في منشأة تعنى بالأحداث، كما تم فرض أمر بمنع الاقتراب أو التواصل مع ضحاياه الذين أرعبهم بالسكين.

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