6 فنانين يستلهمونجمال غابات المانجروف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة «مانجروفز فور مانكايند»، وهي مؤسسة بيئية اجتماعية مقرها دولة الإمارات تعمل للحفاظ على النظم البيئية لغابات المانجروف في كافة المدن الساحلية حول العالم، عن شراكتها مع متجر الأقسام المتعددة «بلومينغديلز» لإطلاق معرض فني رقمي عبر الإنترنت، لعرض مجموعة من القطع الفنية المستوحاة من جمال غابات المانجروف التي أبدعها 6 فنانين في الإمارات، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي والاجتماعي بأهمية النظم البيئية لغابات المانجروف من خلال الإبداع الفني في المجتمعات المحلية.

عرض

وسينطلق عرض مجموعة الأعمال الفنية على الموقع الإلكتروني لشركة «بلومينغديلز» ابتداءً من 6 أغسطس بتنسيق من الفنانة التشكيلية والباحثة في تاريخ الفن علياء زعل لوتاه، وستضم قائمة الفنانين المشاركين الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، والفنانة روبن شيسليت، والفنانين أحمد سعيد العريف الظاهري، دانة قمبر، مينا المحيربي، وفنان العلوم الجنائية غانم مبارك.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس المشارك لمؤسسة مانجروفز فور مانكايند: «نحن سعداء بالتعاون مع «بلومينغديلز» لإطلاق هذه المبادرة الفنية والبيئية المبتكرة التي نسعى من خلالها لزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على أشجار المانجروف».

من جانبها، قالت أحلام البلوكي، المؤسس المشارك لمؤسسة مانجروفز فور مانكايند: «نسعى من خلال هذا المعرض لدعم مشاريع زراعة أشجار المانجروف كجزء من سلسلة مشاريعنا المتخصصة بهذا القطاع البيئي ودعم فنانينا المحليين المبدعين في الوصول لآفاق عالمية».

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