رحيل الفنان اللبناني مروان محفوظ

المصدر: (بيروت - رويترز)

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ في العاصمة السورية دمشق التي وصل إليها لإحياء آخر حفلاته على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

وكان الفنان محفوظ (80 عاماً) قد أدخل قبل أيام المستشفى في دمشق للعلاج من مضاعفات طارئة بعدما شعر بضيق مفاجئ في التنفس وبارتفاع في درجة الحرارة.

واشتهر انطوان شعيا محفوظ باسمه الفني مروان محفوظ على مدى أكثر من ستين عاماً قضى معظمها بين العائلة الرحبانية في لبنان.

بدأ محفوظ مسيرته الفنية في برنامج للهواة قبل أن يلتقي الأخوين رحباني ويتشارك معهما في أول عمل مسرحي في بعلبك «دواليب الهوا» عام 1965. وشارك محفوظ في مهرجانات بيت الدين والأرز، ولكن شهرته ذاعت بعد مسرحية «سهرية» مع الفنان اللبناني زياد الرحباني، التي غنى فيها أشهر أغنياته وبينها «يا سيف عالإعدا طايل» و«خايف كون عشقتك وحبيتك».

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