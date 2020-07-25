روان بن حسين تخرج عن صمتها وتهدد هؤلاء

المصدر: البيان الإلكتروني

توعدت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، باللجوء للنيابة العامة في الكويت ضد كل من ينشر الشكوك والشائعات حولها وإلصاق التهم بها دون دلائل مثبتة.

وعلقت روان عبر موقعها في تويتر: هنالك الكثير ممن يكذبون، يألفون، ينشرون الإشاعات، ينهشون بأعراض غيرهم، والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر".

وهددت روان بأن الذي يدعي ذلك عليه تقديم أي دليل يدل على صحة ادعاءاته، وإلا فإنها "ستلجأ إلى النيابة العامة في الكويت".

يذكر أن الفاشينيستا روان بن حسين، أثارت جدلا مؤخرا حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريفي، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول سبب الانفصال، أنه بسبب مرض انتقل لها عن طريق زوجها.

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