ألوان الفخر بـ «مسبار الأمل» تزيّن حسابات نجوم الإمارات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بألوان الفخر تزيّنت حسابات نجوم الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثقت جلها للحظة انطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ، في أول رحلة تاريخية.

حيث لم تمر هذه اللحظة مرور الكرام على حسابات نجوم الإمارات الذين عبروا عن فخرهم بهذه اللحظة التاريخية، التي ميزتهم عن معظم حسابات النجوم العرب والتي جاءت محملة بأخبار وأنشطتهم، التي رصدتها «البيان» في جولتها بين حسابات النجوم.

أحلام التي بدأت الاستعداد مبكراً لـ «عيد الأضحى» من خلال نشر تكبيرات العيد، احتفت بمسبار الأمل على طريقتها الخاصة، من خلال استعادتها لأغنيتها «لا شيء مستحيل» التي قدمتها مع الفنان راشد الماجد، التي نشرتها إلى جانب مشاهد من إطلاق «مسبار الأمل»، وكتبت معلقة:

«مسبار الأمل انطلق في ليلة تاريخية، الإمارات فخر العرب وقوة الأمل، تقلص المسافة بين الأرض والسماء، عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا». وعلى ذات النسق، مضى الفنان حسين الجسمي، الذي عبر، من خلال «تويتر»، عن فخره بهذا الإنجاز التاريخي، حيث غرد قائلاً: «الإمارات.. لا شيء مستحيل.. صباح الفخر..

مسبار الأمل.. العرب إلى المريخ»، بينما غردت بلقيس بالقول: «فخر وذخر.. أمل وسعادة وطموح وقمة ورفعة وشموخ، إحساس كل إماراتي وعربي اليوم.. ألف مبروك إماراتي، فخورين يا بلادي.. فخر ما عقبه فخر». والأمر ذاته انسحب على الفنان فايز السعيد، الذي كتب على «إنستغرام»: «فخر وعز، الله يحفظهم ويحفظ بلادنا وشيوخنا تاج راسنا».

وفي الوقت الذي نشر فيه الفنان مرعي الحليان، مجموعة مقاطع مصورة وثقت لانطلاقة «مسبار الأمل»، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «لا شيء مستحيل في دار زايد»، عاد الحليان إلى مكتبته الدرامية، حيث نشر مجموعة مشاهد من مسلسلاته ومنها: «غمز البارود» و«مفتاح القفل» و«زمان الطيبين».

وإلى تغريدات نجوم الخليج والعرب، التي خاضت في مجالات متنوعة، ففي الوقت الذي عبر فيه الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله عن سعادته بأحدث أغنياته المنفردة، والتي حملت عنوان «هانت عليك»، والتي حملت توقيع الشاعرة رحاب وألحان أحمد الحرمي، حيث كتب على تويتر: «أتمنى تعجبكم وأن تشعروا بها أكثر، فيها كلمات صادقة ولحن بسيط، ولكنه شجي، وتوزيع يليق بفخامة العمل، شكراً لفريق العمل ولروتانا ولكم».

توجهت مواطنته وعد، بالشكر إلى كافة الذين سألوا عن ابنتها «حسناء» الموجودة حالياً في أمريكا، والمصابة بفيروس كورونا، وكانت وعد قد عبرت من خلال تعليق أرفقته مع صورة ابنتها التي نشرتها على «أنستغرام»، عن قلقها على حالة ابنتها الصحية، مؤكدة أنها لا تزال تخضع للرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وأنها تعاني من «مشكلات في التنفس».

بينما احتفلت الفنانة البحرينية أبرار سبت، بعقد قرانها على أحد نجوم كرة القدم البحرينية، كما تكشف مجموعة الصور والمقاطع التي نشرتها على «أنستغرام»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «الحمد لله، كنت أود الاحتفال بعقد قراني مع أهلي وأحبائي، ولكن بسبب جائحة كورونا اقتصر الموضوع على عائلتي الصغيرة»..

وبعد تجاوز أغنيتها «ملعون أبو العشق» حاجز 120 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، عبر سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، عن فخره بوجود الفنانة اللبنانية نجوى كرم في الشركة، حيث غرد بالقول: «نفتخر بوجودك معنا يا شمس الأغنية وبريقها»، لترد عليه نجوى كرم بتغريدة قالت فيها: «الله يطول عمرك، وإن شاء الله روتانا تستمر بنجاحاتها الكبيرة وشمسها تشرق على الكون».

من جانبها، نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، 3 صور لها من عطلتها الصيفية، وأرفقتها بوصفة خاصة للتخفيف من صدمة الأزمات، حيث قالت: «عندما تكون في حالة صمت.. عقلك وروحك يكونان أقرب ما يمكن إلى بعض»، وتابعت: «الأفكار التي يمكن أن تغير حياتك، تخرج أمامك واضحة، ومشكلاتك التي تفكر أنه لا حلول لها، يمكن أن يصبح وزنها أخف».

ولم يكد الفنان سلوم حداد ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل «دانتيل»، حتى أصابته شائعة المرض، ليطل على جمهوره ويؤكد أن كل ما نشر على «فيسبوك» هو محض افتراء، وأنه يتمتع بصحة جيدة، نافياً بذلك ما تردد عن «تدهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى»، ولفت إلى انزعاجه كثيراً من «الشائعة التي أقلقت الكثير من المقربين له»، متوجهاً بالشكر إلى كل من تواصل معه للاطمئنان عليه.

من جهة أخرى، بدت نظرة الفنان أيمن زيدان للحياة سوداوية، عبر منشور يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه زيدان: «لقد مرت أسوأ 9 سنوات في حياتي، لم أتوقع أن يحدث هذا لي، توفي ابني الأقرب، وابتعد عني صديقي المقرب، ودمر حلمي طوال حياتي.. الحياة ليس لها نكهة».

مضيفاً: «بعد كل هذا يأتيني الناس ويسألونني: لماذا تبدو حزيناً؟ هل يجب أن أحمل الفرح، وبلدي يمر بكل هذه الظروف السيئة؟». متابعو زيدان تفاعلوا كثيراً معه، وحثوه على استعادة الأمل، والظهور مجدداً على الشاشة في أعمال تلفزيونية مميزة.

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