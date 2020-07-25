100.75 % .. طالب تونسي يحقق نجاحاً فوق المعدل

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

بينما يتم الاعتماد في امتحانات تونس على ما يحققه الطالب من إجمالي 20/‏‏20، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحامدي، أمس، أن طالباً متفوقاً تجاوز المجموع المعتمد وحصل على شهادة الثانوية العامة في اختصاص الرياضيات بـ20.15 (أي 100.75 %).

وقال الوزير إن الطالب أحمد قلالة من المعهد النموذجي بالمنستير، شرق تونس، حصل على أفضل معدل في البلاد في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا (الثانوية العامة) اختصاص رياضيات بـ20.15، وذلك في سابقة من نوعها منذ استقلال تونس.

وأكد الوزير أن هذا المعدل يعد مفهوماً ومبرراً؛ لأن الفصل 12 من القرار المؤرخ في 24 أبريل 2008 المنظم لامتحانات الباكالوريا، يعتبر أن المعدل الذي يتحصل عليه كل مترشح في مادة اختيارية فوق العشرة من عشرين يعد تنفيلاً في مجموع الأعداد دون احتساب ضارب المادة الاختيارية. وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسة لمناظرة البكالوريا بلغت 27.73%.

وأبرز مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، أن أحمد قلالة الذي تحصل على معدل 20.15 في شعبة الرياضيات، حقق مجموعاً هو الأفضل في هذه الدورة الرئيسة وفي تاريخ الثانوية العامة في تونس التي انطلقت في 31 مايو 1957. وفي تصريح لـ«البيان» قال الطالب قلالة، إنه كان ينتظر التفوق، ولكن ليس إلى هذا الحد، لافتاً إلى أن العمل والمثابرة يضمنان التفوق وتحقيق التميز.

وتابع أنه يحرص على المذاكرة يومياً، ويهتم كثيراً بالمطالعة. وأضاف أن أحلامه وطموحاته بلا حدود، ويتمنى مواصلة دراسته خارج البلاد في مجال الهندسة النووية. وكان قلالة قد تمّكن في 2016 من التحصّل على أفضل معدل في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام على المستوى الوطني بـمعدل 19.25 من 20.

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