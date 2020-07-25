اختتام فعاليات الأسبوع الأول لملتقى السمالية الصيفي 2020 عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - وام )

اختتمت أول من أمس فعاليات الأسبوع الأول لملتقى السمالية الصيفي 2020 الذي ينظمه نادي تراث الإمارات «عن بُعد»، ويستمر حتى 29 من الشهر الجاري، بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالنادي.

وقدم المدربون خلال الأسبوع الأول من الملتقى ورشاً تراثية منوعة وهادفة للطلاب المنتسبين للنادي، شملت «ورشة الغوص، ورشة الألعاب الشعبية، النخيل، وعتاد المطية، بالإضافة إلى ورشة الصقور» هدفت إلى تعريف الأبناء بتراث الآباء والأجداد وتعريفهم بالهوية الوطنية وكيفية المحافظة على التراث.

وقال راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز في نادي تراث الإمارات ومدير ملتقى السمالية: «لقد كان الملتقى التجربة الأولى لنا عن بعد، ونحمد الله أنها تكللت بالنجاح، وقد قمنا بتصميم ستوديو خاص في مقر النادي الرئيسي، وتم بث جميع الورش عبر المنصة الإلكترونية للنادي».

وأعرب إعجابه لما قدمه المدربون في الأسبوع الأول للملتقى، ويسعى نادي تراث الإمارات من خلالها بأن يترك بصمة تراثية مميزة في نفوس الحضور، من خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها أو يشارك فيها بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة.

وتستمر فعاليات الملتقى للأسبوع الثاني غداً (الأحد)، وسيكون مخصصاً للمدربات التراثيات من خلال المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات، وستبث جميع الورش عبر ستوديو خاص تم تصميمه في مركز أبوظبي النسائي، عن بعد عبر المنصة التابعة لنادي تراث الإمارات، وبمشاركة العديد من الطالبات المنتسبات للمراكز النسائية.

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