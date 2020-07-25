«ديزني» تؤجل عرض فيلم «مولان» و«باراماونت» تعرض «توب جن»

المصدر: (رويترز)

أجلت شركة والت ديزني، أول من أمس، العرض الأول لفيلمها «مولان» إلى أجل غير مسمى، موجهة بذلك ضربة جديدة لدور العرض السينمائي التي كانت تعول على فيلم الحركة الملحمي لجذب الجمهور خلال جائحة «كورونا».

كما قالت شركة «باراماونت بيكتشرز» للإنتاج السينمائي، إن فيلم «توب جن: مافريك» وهو الجزء الثاني الذي طال انتظاره من فيلم «توب جن» الذي يقوم ببطولته توم كروز، تم تأجيله أيضاً إلى الثاني من يوليو من العام المقبل، بدلاً من 23 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن يطرح «مولان» في دور العرض في مارس الماضي، ولكن تأجل عدة مرات، إذ لا تزال معظم دور السينما مغلقة. وكان آخر موعد محدد للعرض الأول للفيلم في 21 أغسطس، وعول أصحاب دور السينما في أن يساعد على عودة الجمهور لمشاهدة الأفلام في أواخر الصيف.

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