أخرج مسدسه بدلاً من وضع الكمامة في فلوريدا

المصدر: ا ف ب

أوقف مقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما أشهر مسدسا في وجه رجل طلب منه وضع الكمامة في متجر في بالم بيتش على ما ذكرت الشرطة.

وكان فينسنت سكافيتا (28 عاما) يتبضع في متجر "وولمارت" عندما طلب منه زبون آخر وضع الكمامة للحماية من فيروس كورونا المستجد. فلم يرق الأمر له ورفض الإذعان وتلاسن مع الزبون الآخر واخرج مسدسا أشهره في وجهه.

وأوقف بعد ذلك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وإشهار سلاح بطريقة غير مناسبة، على ما قال مكتب شريف بالم بيتش الذي كشف عن الحادث عبر "تويتر".

وغرد مكتب الشريف كاتبا "أهلا بك في سجن منطقة بالم بيتش. ليكون ذلك بمثابة درس لك".

وتطلب متاجر "وولمارت" منذ 20 يوليو من كل زبائنها وضع الكمامة.

لكن الكثير من الأمريكيين يتحفظون على ذلك فيما رفض الرئيس دونالد ترامب على مدى أشهر التشجيع على وضع الكمامة متحججا بالحرية الفردية.

إلا أن ترامب عدل اخيرا موقفه. وظهر واضعا كمامة للمرة الأولى في 11 يوليو. وقال الاثنين إن وضعها "عمل وطني" ناشرا صورة له مع كمامة عبر تويتر.

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