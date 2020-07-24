تحذير كوري جنوبي من التهاب الدماغ الياباني

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت كوريا الجنوبية تحذيرًا على الصعيد الوطني ضد فيروس التهاب الدماغ الياباني امس الخميس، ونصحت المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتلقي التطعيم إذا لزم الأمر.

وأصدرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التحذير بعد تأكيد الوجود المكثف للبعوض القادر على نقل الفيروس في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية، بين الثلاثاء والأربعاء.

وكانت السلطات الصحية قد أصدرت تنبيهًا إرشاديًّا بشأن الفيروس في 26 مارس الماضي.

وتؤدي معظم الإصابات بفيروس التهاب الدماغ الياباني إلى حمى خفيفة وصداع، أو لا يكون لها أعراض واضحة، ولكن ما يقرب من 1 من كل 250 إصابة تؤدي إلى مرض سريري حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويتميز الشكل الحاد من المرض بالظهور السريع للحمى العالية، والصداع، وتيبس الرقبة، والارتباك، والغيبوبة، ونوبات الصرع، والشلل التشنجي، وفي الحالات الشديدة: الموت.

وفي العام الماضي، توفي ستة أشخاص بسبب المرض في كوريا الجنوبية، وفقًا للسلطات الصحية، بحسب "يونهاب".

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