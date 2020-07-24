شقيقتان مصابتان بالبَرص تتألقان كعارضتي أزياء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صوراً لشقيقتين من كازاخستان ولدتا في نفس العائلة بينهما 12 عامًا وهما مصابتان بالمهق أو البرص، حيث أظهرت الصور مدى جمال الشقيقتين في الوقت الذي تعملان فيه بمجال عارضات الأزياء.

الفتاتان أسيل وكاميلا كالاجانوفا، مصابتان بمرض المهق، الذي يصيب شخصا واحدا من بين كل 18 ألف أو 20 ألف، ورغم الظروف التي تمران بها بسبب حالتهما الصحية إلا أنهما تحدتا الصعاب، بالخوض في مجال عارضات الأزياء.

وقالت والدة أسيل وكاميلا كالاجانوفا إنها عندما أنجبت أكبر الأبناء لم يكن العامل الوراثي متطورا مع العائلة في ذلك الوقت.. لكن الأمر يتطور الآن فقط"، وفقا لما ذكرته "اليوم السابع" المصرية.

وأشارت الوالدة إلى أن الأطباء صدموا وكانوا يعتقدون أنها روسية، ولكن تبين أن أطفالها مصابون بالمهق، مضيفة: "في البداية صدمت الجميع.. ولم أكن أعرف ماذا أفعل بنفسي وكيف أعيش"، مشيرة إلى أهمية تجنب أبنائها الابتعاد عن الشمس بسبب المرض.

وقالت أسيل: "إذا خرجت في فترة ما بعد الظهر، فإنني بالتأكيد أضع واقٍ من الشمس، أو ألبس ملابس لحماية بشرتي، أو غطاء الرأس، أو أستخدم مظلة... في المساء، عندما لا توجد شمس تقريبًا، يكون ذلك أسهل بالنسبة".

ومرض البرص هو اضطرابات وراثية تغير لون الجلد أو الشعر أو العينين، ويرتبط دائمًا بمشاكل في الرؤية، ويسبب هذا العيب الخلقي غياب صبغة الجلد والشعر والعيون.

ويحدث مرض البرص أو المهق عندما يحدث خلل في إحدى الجينات العديدة التي تنتج أو توزع الميلانين، وينتج عن هذا الخلل غياب إنتاج الميلانين أو انخفاض كميته، وينتقل الجين المعيب من الوالدين إلى الطفل ويصيبه بالبرص.

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