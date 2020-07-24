«فاوست»حكاية شعبية عن صراع الخير والشر

المصدر: دبي - وفاء السويدي

منذ أن رأى كتاب «فاوست» النور وهو يثير جدلاً كبيراً في الأوساط الثقافية، واحتدم الجدل حتى وصل إلى نقاش «حقيقة فاوست التاريخية»، حيث توصل الباحثون إلى أن فاوست عاش فعلاً في رودوس ووتنبرغ، وشاع ذكره كعالم وساحر، لكن تحولت شخصيته إلى أسطورة وحكاية شعبية من بنات خيال الشعب الألماني.

وقد صاغها الفيلسوف الألماني غوته في صورة مسرحية تحكي عن عالم أمضى حياته في الدراسة والتعليم واكتشف بأن العمر ذهب منه وبأنه لم يعش ويستمتع بالحياة مثل الآخرين، ويتجسد له الشيطان ويعرض عليه أن يعطيه كل متع الحياة بجانب العلم ولمدة 20 سنة فقط، بمقابل أن يعطيه روحه وأن يبقى معه في الجحيم، وبعد 20 سنة يتملص فاوست من عقد الشيطان ويعرف الطريق إلى الخالق، وينهزم الشيطان ويتعهد بأن يجد «فاوست» آخر يسيطر عليه.

ترجمت الرواية إلى عدة لغات وأحدثت تأثيراً كبيراً في الأدب، وقد قدم في الأدب العربي توفيق الحكيم أكثر من مسرحية وقصة تدور في فلك «فاوست»، مصورة الصراع الأزلي مع الشيطان، كما طرقت السينما والدراما العربية ذلك الصراع عبر الكثير من الأفلام المستوحاة من هذه القصة مع معالجة القصة في كل مرة لتتناسب مع الزمان الذي يعرض فيه.

وقد كان أول فيلم بعنوان «سفير جهنم» للكاتب والمخرج والفنان يوسف وهبي عام 1943، وتدور أحداثه حول أسرة تعاني من فقر شديد، ويواجه كل شخص فيها أزمته، ويتجسد لهم يوسف وهبي في شخصية الشيطان (المحامي) الذي يعدهم بالأموال في مقابل التنازل عن الكثير.

وفي عام 1955 ظهر فيلم «موعد مع إبليس» من بطولة زكي رستم ومحمود المليجي ومنير مراد وإخراج كمال التلمساني، ودارت قصته حول طبيب يعاني ضيق الحال ويلتقي شخصاً غريب الأطوار يعده أن يعطيه القدرة العجيبة على تشخيص أصعب الأمراض لتتبدل حياته.

وفي عام 1973 ظهر فيلم مأخوذ من مسرحية «المرأة التي غلبت الشيطان» للكاتب توفيق الحكيم، وتحكي عن الخادمة شفيقة الدميمة التي كانت تعاني من رفض المجتمع لها، لتلتقي بعد ذلك بأدهم «الشيطان» ويمنحها المال والجمال ويساعدها على الانتقام.

وفي عام 2008 ظهرت معالجة جديدة للرواية ولكنها مختلفة كثيراً عن القصة الأصلية، عبر فيلم «الريس عمر حرب» وتحكي عن الشاب خالد الذي يجد الفرصة للعمل في كازينو للقمار فترفضه خطيبته وأهله، ولا يجد أمامه إلا مدير الكازينو الريس عمر حرب الذي يعمل الجميع تحت إمرته، وانتهى بانتصار الشيطان واستسلام الإنسان، والفيلم بطولة هاني سلامة وخالد صالح وغادة عبد الرازق وإخراج خالد يوسف.

وفي 2016 ظهرت معالجة أخيرة لرواية «فاوست» دراما من 30 حلقة وهي تحكي عن ياقوت الذي هجر أسرته لمدة 20 سنة، ثم يتجسد الشيطان في شخصية «ونوس» الذي يدعي أنه والدهم القديم، ويبدأ في صناعة الأزمات لأفراد أسرة ياقوت ليضغط عليه ليتعاون معه، وكانت المعالجة فريدة بسيناريو مترابط، وكان المشهد الأخير من انتصار ياقوت وتملصه من عهد الشيطان «ونوس» من أروع ما قدم الفنان يحيى الفخراني في الدراما العربية، والمسلسل بطولة يحيي الفخراني ونبيل الحلفاوي وهالة صدقي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز