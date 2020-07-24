نضال الشافعي يخوض سباق العيد بـ«زنزانة 7»

المصدر: (القاهرة – جنا حماد)

يخوض الفنان نضال الشافعي ماراثون عيد الأضحي المقبل، من خلال أحدث أعماله «زنزانة 7»، الذي يشاركه بطولته أحمد ‏زاهر وعبير صبري ‏وأحمد التهامي من تأليف حسام موسى، ‏وإخراج إبرام ‏نشأت. تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة.

حيث يجسد نضال ضمن أحداث العمل شخصية «منصور» ‏الذي يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا فيما يجسد أحمد زاهر شخصية ‏«حربي»، وهو شاب عادي ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقي المسجونان منصور ‏وحربي داخل «زنزانة 7»، ليشهد الفيلم أحداث صراع بينهما في إطار من الإثارة.

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