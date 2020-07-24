نضال الشافعي يخوض سباق العيد بـ«زنزانة 7»
يخوض الفنان نضال الشافعي ماراثون عيد الأضحي المقبل، من خلال أحدث أعماله «زنزانة 7»، الذي يشاركه بطولته أحمد زاهر وعبير صبري وأحمد التهامي من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت. تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة.
حيث يجسد نضال ضمن أحداث العمل شخصية «منصور» الذي يدخل السجن على هامش إحدى القضايا فيما يجسد أحمد زاهر شخصية «حربي»، وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقي المسجونان منصور وحربي داخل «زنزانة 7»، ليشهد الفيلم أحداث صراع بينهما في إطار من الإثارة.
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