خامات مستدامة وحلول إبداعية صديقة للبيئة في حي دبي للتصميم

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

تسعى طروحات التصميم المستدام لتفعيل التأثير الإيجابي للبيئة على رفاه الإنسان وصحته، من خلال دراسة الأنظمة الطبيعية وتأثيرها، ليرتقي بمفهوم التصميم الأخضر وخاماته التي تمت إعادة تدويرها من موارد طبيعية نحو قيم إنسانية جوهرية للمنظومة الإبداعية تعيد تشكيل خارطة التصميم المعاصرة ومناهجها بشكل يتوافق من النظم البيئية العالمية.

تعد مكتبة «كولاب» غير الربحية الأولى من نوعها في الإمارات ومقرها حي دبي للتصميم إحدى أهم المساحات الإبداعية التي تهدف إلى استعراض أحدث الخامات المستدامة في مجال التصميم ومصادرها الصديقة للبيئة، إلى جانب توفير قاعدة بيانات معرفية للمهتمين والمتخصصين، تشمل الأبحاث والتكنولوجيا الحديثة وآخر الابتكارات الهندسية والفنية، بهدف الترويج لثقافة إعادة استغلالها الموارد الطبيعية المهدرة وتدويرها لصالح الإنتاج الأخضر كأحد متطلبات الفكر المعاصر التصميم الداخلي.

تقنيات معاصرة

ويؤكد ريتشارد ويلسون المؤسس والمدير الإبداعي لمكتبة «كولاب»، إحدى أهم المساحات الإبداعية التي تهدف إلى استعراض أحدث الخامات المستدامة في مجال التصميم ومصادرها الصديقة للبيئة، أن التطورات التقنية الحديثة طالت موضوع إنتاج وتصنيع المواد ومدى قدرتها على محاكاة الخصائص البنيوية والشكلية للمواد الطبيعية.

بل تجاوزتها في كثير من الأحيان إلى خصائص أكثر فاعلية ومواءمة لصحة الإنسان والبيئة، وخصوصاً مع تقنيات «النانو» والتي قدمت لنا مواد جديدة كلياً وذات خصائص فريدة وغريبة، وهو ما فتح الباب عريضاً في الآونة الأخيرة لدخول مثل هذه التقنيات وغيرها في مجال إعادة إنتاج وإبداع مواد صناعية أكثر فاعليـــــة وأكثر استدامة وتطول استخداماتها مجالي التصميم الداخلي والعمارة.

خدمات مجانية

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به المكتبة في طرح اتجاهات التصميم المستدام عبر محتوياتها يقول ريتشارد، إن الاطلاع على كافة محتويات المكتبة من قبل الزوار والمتخصصين هي من الخدمات المجانية التي نقدمها إلى جانب المعلومات حول أحدث الخامات وكيف تم ابتكارها، فنحن نعد أنفسنا بمثابة حلقة وصل بين المصممين الشباب وبين أصحاب الامتياز من المبتكرين والموردين في جميع أنحاء العالم.

والتي تربطنا بهم أيضا علاقة خالية من المصالح المادية، ولا نتقاضى أجرا تسويقيا على ذلك أيضا، إن المعرفة وإيجاد الحلول الصديقة للبيئة ودفع الحراك اتجاهها لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، ونرتكز في تمويل مشروعنا الأول من نوعه في الإمارات على استضافة وإدارة الحلقات النقاشية والمؤتمرات المتعلقة بتخصص المكتبة، للمختصين والباحثين من جميع أنحاء العالم.

متغيرات ثقافية

ويعتقد ريتشارد أن الحلول التي يطرحها موضوع الاستدامة في مجال التصميم الداخلي تعتبر حديثاً من أهم القضايا التي تشغل بال المصممين والمطورين في مجالي التصميم والعمارة، وخصوصاً مع بروز تحديات جديدة من خلال التطور العلمي والتقني والتقاني الهائل.

والذي ألقى بظلاله على كامل المحتوى والفضاء التصميمي لأي مشروع، وباتت المهمة التي تقع على عاتق المصمم الداخلي أكبر بكثير، من ناحية مدى قدرته على تضمين كافة محددات ومتطلبات التصميم في الفراغ الوظيفية منها والجمالية، مع الالتزام الكامل بكل الشروط والمعايير العالمية.

إضافة إلى القدرة على مواكبة كافة التطورات والمتغيرات في المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية منها، وبهدف إبداع تصميم قابل لأن يحيا، وقابل أيضاً لأن يتجدد، وأن يكون حاضراً بقوة في المستقبل.

جلد جوز الهند

وحول أهم الخامات المتوفرة للعرض ضمن محتويات المكتبة يقول ريتشارد: نهتم بعرض كافة الأفكار الإبداعية المتعلقة بأنماط الخامات وطبيعة استخدامها كونها بدائل مستدامة تحقق هدف وفكرة التصميم، ومنها على سبيل المثال الجلد المصنع من مياه جوز الهند، من خلال مادة Malai وهي مادة بيولوجية مركبة مرنة ومتينة ذات ملمس مماثل للجلد أو الورق.

إنه مقاوم للماء ولا يسبب أي حساسية أو مرض. إنه منتج نباتي تماماً، مصنوع من السليلوز البكتيري العضوي والمستدام تماماً، ومصدره النفايات الزراعية للصناعات المرتبطة بجوز الهند، والتي يمكن التخلص منها بخلاف ذلك، مما يتسبب في تلف التربة وإعادة تصميمها لتغذية إنتاج السليلوز للبكتيريا. يمكن لوحدة معالجة جوز الهند الصغيرة جمع 4000 لتر من الماء يومياً، والتي يمكننا استخدامها لصنع 320 متراً مربعاً من من خامة جلد جوز الهند.

نماذج

توفر مكتبة «كولاب» نماذج متعددة ومنها «البلاط» المصنوع من انبعاثات الهواء الملوث، حيث ساعد التدخل المعماري على حل تلوث الهواء، ليس فقط من خلال التكنولوجيا ولكن بمساعدة التصميم والهندسة المعمارية التي يمكن أن تحدث تأثيراً جماعياً على نطاق واضح في حل هذه المشكلة.

حيث إنتاج متر مربع واحد من بلاط الكربون يعادل تنظيف 30000 لتر من الهواء. حاجة الإنسان للهواء النقي في اليوم الواحد، وتتم هذه العملية من خلال معالجة الهواء الملوث عن طريق إزالة الشوائب الثقيلة الضارة ودمجها مع خليط من الأسمنت والمواد الطبيعية مثل مشتقات الرخام لصنع بلاط الكربون.

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