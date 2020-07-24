دبي تستضيف مهرجان «تومورولاند» للموسيقى الإلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

يحط المهرجان البلجيكي الشهير «تومورولاند» للموسيقى الإلكترونية الشهير، رحاله في دبي، ولمدة يومين (بدءاً من يوم غد السبت)، ستشهد فيستيفال أرينا في «دبي فيستيفال سيتي»، حضور أكبر الأسماء العالمية في عالم موسيقى الرقص الإلكترونية وأفضل التقنيات في العالم في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد وإنتاج الفيديو والمؤثرات الخاصة.

ويُقام المهرجان الافتراضي تحت التزام كامل بتطبيق كافة قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، حيث ستتوافر منطقة مخصصة للحضور القادمين ضمن مجموعات لتتيح لهم طلب المرطبات عبر خدمة توصيل المأكولات والمشروبات إلى طاولتهم، تجنباً للازدحام أمام منافذ المأكولات لضمان أعلى مستويات الراحة.

ويمكن للراغبين ترقية تذاكرهم للاستمتاع بإقامةٍ راقية في الفندق من فئة خمس نجوم. وتجمع نسخة هذا العام من مهرجان «تومورولاند» شمل الأشخاص من جميع أنحاء العالم في تجربة ترفيهية استثنائية. وكإضافة للفعالية الشهيرة هذا العام، سيتم كشف النقاب عن موضوع فعالية هذا العام والذي يحمل اسم «ذا ريفليكشن أوف لوف - تشابتر 1».

ويشارك في المهرجان مجموعة من أشهر منسقي الموسيقى من بينهم بول كالكبرينر القادم من برلين والأسطورتان الهولنديتان تييستو وآرمين فان بورين، إلى جانب نجوم عالم الموسيقى الإلكترونية مثل: مارتن غاركس وأفروجاك وديفيد غيتا ولوست فريكوينسيز ونيرفو وكولش.

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