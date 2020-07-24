«1982».. ذكريات المخرج وليد مونس قبل الاغتراب

المصدر: (دبي - البيان)

تقع أحداث فيلم «1982» في مدرسة تنعم بموقعها الآمن في جبل لبنان، حيث يحاول وسام (الطفل محمد دالي)، صبي في الحادية عشرة من عمره، أن يحشد شجاعته ليصارح زميلته جوانا (الطفلة غيا ماضي) بأنه يحبها.

ولكن قبل أن يخبرها بذلك، تتعرض بيروت لقصف جوي إسرائيلي يحطم هدوء المدرسة تماماً. أحداث الفيلم تفيدنا إنها في بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ومنها جاء اسم الفيلم، وفي الواقع هي الذكريات الأخيرة للمخرج وليد مونس قبل أن يترك بلده كالكثير من اللبنانيين الذين هاجروا في هذه المرحلة بسبب الحرب، إذ إن قصة الفيلم مستوحاة من قصة عاشها المخرج.

«1982» فائز بجائزة لجنة تحكيم الفيبريسكي بمهرجان الجونة السينمائي وجائزة شبكة الترويج لسينما أسيا والمحيط الهادي بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، من تمثيل نادين لبكي ورودريغ سليمان إخراج وليد مونس. وقد بدأ عرض الفيلم في سينما «زاوية» في القاهرة أخيراً.

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