الحل السحري لوقف انتشار كورونا دون لقاح أو علاج

المصدر: البيان الإلكتروني

ثلاثة سلوكيات بسيطة يمكن أن توقف معظم وباء فيروس كورونا، حتى بدون لقاح أو علاج إضافي وهذه السلوكيات هي: غسل الأيدي بانتظام، ارتداء الأقنعة، الحفاظ على التباعد الاجتماعي وأنشأت مجلة PLoS Medicine نموذجًا جديدًا للنظر في انتشار المرض وجهود الوقاية التي يمكن أن تساعد في وقفه.

وبحسب موقع "CNN" وفق صحيفة اليوم السابع قال الباحثون في المركز الطبي الجامعي في أوتريخت إن معدلات الاتصال في الدراسة استندت إلى تفاعل الناس في هولندا، لكن النموذج مناسب للدول الغربية الأخرى وكتبوا في دراسة جديدة "يمكن الوقاية من وباء كبير إذا تجاوزت فعالية هذه الإجراءات 50٪".

ومع ذلك، إذا كان الجمهور بطيئًا ولكنه غير السلوك في النهاية، فيمكنه تقليل عدد الحالات، ولكن لا يؤخر الذروة في الحالات، وفقًا للنموذج.

إذا أغلقت الحكومات أبوابها مبكرًا ، ولكن لم يتخذ أحد خطوات حماية شخصية إضافية، فإن ذلك من شأنه أن يؤخر الذروة في الحالات ولكنه لا يقللها.

ووجدت الدراسة أن التدخل لمدة ثلاثة أشهر سيؤخر الذروة، على الأكثر، سبعة أشهر.

إذا تم الجمع بين التباعد الجسدي الذي تفرضه الحكومة مع الوعي بالمرض والخطوات الشخصية، يمكن تقليل ارتفاع الذروة، حتى بعد رفع أوامر التباعد الاجتماعي التي تفرضها الحكومة.

علاوة على ذلك، فإن تأثير مجموعات من التدابير المفروضة ذاتيًا هو مادة مضافة من الناحية العملية ، يعني هذا أن فيروس كورونا لن يسبب تفشيًا كبيرًا في بلد يعتمد فيه 90 ٪ من السكان غسل اليدين وتباعد اجتماعي فعال بنسبة 25٪ ".

حتى مع التباعد الاجتماعي المفروض ذاتيًا، قد لا يتم القضاء تمامًا على الاتصالات مع الآخرين على سبيل المثال ، سيتفاعل الأشخاص الذين يعيشون معًا ، مما يزيد من احتمالية إصابة شخص ما بالمرض لذا لا يزال من المحتمل حدوث فاشيات صغيرة.

ويجادل المؤلفون بأنه يجب على الحكومات تثقيف الجمهور حول كيفية انتشار الفيروس ورفع مستوى الوعي حول الأدوار الحاسمة للتباعد الذاتي وغسل اليدين.

وقال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمعهد باك للأبحاث حول الشيخوخة يوم الثلاثاء الماضي إن البلاد "ليست بلا حماية".

وقال الدكتور روبرت ردفيلد: "إذا ارتدينا جميعًا أغطية للوجه للأربعة أو الستة أو الثمانية أو الاثني عشر أسبوعًا التالية في جميع أنحاء البلاد، فإن هذا الفيروس سيتوقف.

وقال الأدميرال بريت جيروير، عضو فرقة العمل المعنية بالفيروس التاجي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الخميس إن الأقنعة والتباعد الجسدي يمكن أن يوقفوا بسرعة انتشار الوباء.

وقال جيروير "إذا كان لدينا هذه الدرجة من الامتثال لهذه الإجراءات البسيطة ، فإن نماذجنا تقول إن ذلك جيد هذه الحقائق البسيطة يمكن أن تغلق تفشي المرض دون إغلاق البلد بالكامل."

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