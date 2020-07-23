هيفاء وهبي تخرج عن صمتها بعد القبض على مدير أعمالها

المصدر: البيان الإلكتروني

خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها، وقالت في أول تعليق لها بعد باحتجاز محمد وزيري مدير أعمالها الفنانة 24 ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب، ونشرت النجمة اللبنانية عبر ستوري حسابها بموقع إنستغرام، قائلة "الحمد الله".

جدير بالذكر أن الأزمة قد تطورت بعد عودة هيفاء وهبي إلى العاصمة بيروت، عقب زيارة استغرقت عدة أيام إلى القاهرة، في ظل تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وكان خلاف قد نشب بين هيفاء ووزيري، بعدما صرح سهاد إمام، محامي محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية، أنها حصلت على أجر مليون جنيه نظير بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الذي صورته الفترة الماضية.

وأشار محامي محمد وزيري إلى أن تلك الأرقام مثبتة في العقود المبرمة بين شركة وزيري وهيفاء وهبي، لافتاً إلى أن الفنانة حصلت على المبلغ قبل التصوير، وأن ما يقال عن وقف طرح الفيلم غير صحيح، خاصة أن موكله له الحق في التصرف في الفيلم لأنه ملكه.

يذكر أن نيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد باحتجاز محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 24 ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب.

وتكمنت الشرطة من القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضي، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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