يطلقان اسم "الشيطان" على طفلهما بحجة أنه "الصباح"!

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق زوجان بريطانيان اسم "لوسيفر" أو "الشيطان" باللغة العربية على طفلهما، بالرغم من معارضة موظفي تسجيل الأسماء، الذين حاولوا ثني الأبوين عن هذا الاسم.

وقالت "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ذا صن البريطانية"، أمس الأربعاء، إن كلا من دان وماندي شيلدون، من مقاطعة ديربيشير، تقدما بشكوى إلى المسؤولين المحليين ضد المجلس المحلي الذي رفضت فيه موظفة تسجيل أسماء الأطفال، إطلاق اسم "لوسيفر" على نجلهما، موضحة أن الموظف قال إنه لن يكون ناجحا في حياته، إذا أطلق عليه هذا الاسم.

وأوضحت "روسيا اليوم، أن الأبوين ذهبا الأسبوع الماضي لموظف تسجيل المواليد لتسجيل ابنهما، الذي بلغ من العمر 4 أشهر، عقب فتح الأبواب التي أغلقت نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة أربعة أشهر متتالية.

وأضافت، أن الأب شيلدون البالغ من العمر 37 عاما قال إنهما "ذهلا" بسبب سلوك الموظفة المسؤولة، التي طلبت من الزوجين أن يتركاها لفترة في المكتب، خلال فترة تحريها لهذا الاسم، مؤكدا أنها عادت لتخبرهما أن هذا اسم الشيطان ولا تستطيع أن تسجل ابنهما بهذا الاسم.

وصرح شيلدون للصحيفة، بأنه حاول أن يوضح للموظفة أن الاسم في اللغة اليونانية القديمة يعني "محضر الضوء" أو "الصباح"، لكنها لم تستمع إليه.

من جانبه، اعتذر المجلس المحلي لمنطقة "ديربيشير" للأبوين إذا كانا تأذيا، مضيفا أن وظيفة موظفي تسجيل الأسماء هي توجيه النصح في هذه الأمور، لأنه في بعض الأحيان لا تتسع مدارك الأشخاص جميعا لبعض المعاني والارتباطات لبعض الأسماء.

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