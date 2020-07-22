قرية إيطالية تستقبل أول مولود منذ 8 سنوات

المصدر: وكالات

هنّأت عمدة قرية مورتيرون -وهي قرية جبلية في مقاطعة لومبارديا الإيطالية- السكان بأول مولود منذ 8 سنوات في القرية، والتي يبلغ عدد سكانها 29 نسمة فقط.

وعبّرت الأم عن فرحتها بالمولود، الذي أُطلق عليه اسم "دينيس"، مشيرةً إلى صعوبة الحمل خلال جائحة كورونا، حيث مُنعت من الخروج ورؤية عائلتها، وأن احتفالاً بزيادة عدد سكان القرية سيقام هناك، بمشاركة كل أفرادها.

وأعربت العمدة عن سعادتها بولادة الطفل واتبعت التقليد الإيطالي بوضع شريط أزرق على الباب لإعلان اسم المولود الجديد، في حدث لم تشهده القرية منذ عام 2012.

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